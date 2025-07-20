Русский хакер раздобыл точку запуска дронов ВСУ по России
Mash: Хакер из РФ PalachPro с помощью ИИ выявил точку запуска дронов по Крыму
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images
Российский хакер с ником PalachPro обнародовал информацию о точке запуска беспилотников, применяемых для атак на Крым. Выяснить, где она находится, ему помогла нейросеть «Палач», сообщает телеграм-канал Mash.
Фото © Телеграм / PalachPro Killnet
Специальная программа анализирует спутниковые изображения, выявляя признаки активности — следы передвижения бронетехники и недавно возведённые укрепления.
Фото © Телеграм / PalachPro Killnet
Согласно результатам анализа, дроны запускались из территории, находящейся под контролем Вооружённых сил Украины, расположенной недалеко от административной границы с Крымом.
Ранее Life.ru сообщал, что российские Вооружённые силы уничтожили несколько топливных хабов и пунктов временной дислокации украинских войск в 148 районах зоны специальной военной операции. Также удар был нанесён по цеху сборки беспилотников.