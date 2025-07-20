Русский хакер раздобыл точку запуска дронов ВСУ по России

Российский хакер с ником PalachPro обнародовал информацию о точке запуска беспилотников, применяемых для атак на Крым. Выяснить, где она находится, ему помогла нейросеть «Палач», сообщает телеграм-канал Mash.

Фото © Телеграм / PalachPro Killnet

Специальная программа анализирует спутниковые изображения, выявляя признаки активности — следы передвижения бронетехники и недавно возведённые укрепления.

Фото © Телеграм / PalachPro Killnet

Согласно результатам анализа, дроны запускались из территории, находящейся под контролем Вооружённых сил Украины, расположенной недалеко от административной границы с Крымом.