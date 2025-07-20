Мужчина получил травмы головы, рук и живота в результате атаки ВСУ на Шебекино

Украинские военные в очередной раз обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате атаки пострадал местный житель, у него диагностированы раны головы, живота и рук. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия удара дрона ВСУ по городу Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Мужчину с минно-взрывной травмой, рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказано в тексте.

Украинский снаряд попал прямо в дом: повреждены кровля, фасад, уничтожена надворная постройка. Также, по словам губернатора, перебита газовая труба и искорёжен припаркованный автомобиль. Экстренные службы продолжают работу на месте ЧП.