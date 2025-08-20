Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 августа, 13:31

В слитых хакерами данных Генштаба ВСУ оказались списки всех поставщиков оружия Киеву. Их более 40

Mash: 43 страны поставляли Украине вооружение за последние три года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Henrik A. Jonsson

Сорок три страны на протяжении последних трёх лет осуществляют поставки вооружений и боеприпасов Украине, причём в списке присутствуют как ожидаемые участники, так и неочевидные, включая Косово, Грузию и Израиль. Эти данные стали известны в результате взлома хакерскими группами компьютерных систем Генерального штаба ВСУ, их публикует Mash.

Согласно материалам утечки, все указанные количества и наименования техники существуют лишь в отчётных документах, которые были похищены хакерами из Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini. Крупнейшим донором выступают Соединённые Штаты, передавшие с 2022 года порядка 360 танков, 630 единиц бронетехники и сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. Германия поставила около 100 танков Leopard 1A5, 18 Leopard 2 и несколько ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer, в то время как Польша предоставила неустановленное число боевых машин KTO Rosomak, гаубиц AHS Krab и около 200 танков PT-91 Twardy.

В материалах подчёркивается, что значительная часть заявленной техники и вооружений могла не достигнуть фронта, будучи списанной или отмытой в ходе коррупционных схем. Хакерам также удалось получить доступ к логистической системе НАТО на базе СУБД SAP, содержащей актуальные на 17 августа 2025 года данные о распределении ресурсов по подразделениям ВСУ.

В полный список стран-доноров вошли все государства Евросоюза, а также Албания, Исландия, Македония, Черногория, Норвегия, Косово, США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Грузия, Турция и Израиль. Отмечается, что Сербия в списке отсутствует, поскольку поставки снарядов её производства осуществлялись через третьи страны.

Напомним, сегодня российскими хакерами были опубликованы данные Генштаба ВСУ. Из обнародованного массива данных следует, что потери ВСУ за три с половиной года боевых действий составили 1,7 миллиона человек, включая убитых и пропавших без вести.

Юрий Лысенко
