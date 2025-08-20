Сырский назвал ситуацию под Красноармейском самой сложной для ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил об очень сложной ситуации для украинской армии в районе Красноармейска (Покровска) на западе Донецкой народной республики.

«Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское (Доброполье — город к северу от Красноармейска. — Прим. Life.ru) и Новопавловское (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области — Прим. Life.ru)», — написал Сырский в соцсетях.

Он отметил, что ранее уже называл эти участки фронта наиболее тяжёлыми, что подтверждает и командование оперативно-стратегической группировки войск «Днепр», признавая самые интенсивные бои именно на этих направлениях.