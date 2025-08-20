Мессенджер MAX
20 августа, 12:44

Сырский назвал ситуацию под Красноармейском самой сложной для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил об очень сложной ситуации для украинской армии в районе Красноармейска (Покровска) на западе Донецкой народной республики.

«Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское (Доброполье — город к северу от Красноармейска. — Прим. Life.ru) и Новопавловское (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области — Прим. Life.ru)», — написал Сырский в соцсетях.

Он отметил, что ранее уже называл эти участки фронта наиболее тяжёлыми, что подтверждает и командование оперативно-стратегической группировки войск «Днепр», признавая самые интенсивные бои именно на этих направлениях.

Новости СВО. ВС РФ рвутся вперед под Красноармейском, ВСУ несут потери и откатываются, ракетный удар по Кременчугу, Украина в статусной ловушке, 20 августа

Ранее Сырский объяснил, что продвижение российских войск в районе Красноармейска обусловлено особенностями местности и отсутствием непрерывной линии обороны украинских сил. Он указал, что овраги, реки и густая летняя растительность в этом районе способствуют скрытным манёврам противника и затрудняют контроль над фронтом.

