Армия России наступает у Родинского, главные газопроводы Украины вышли из строя, Лавров поставил крест на будущем Украины как государства — дайджест Life.ru. 19 августа, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Константиновском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Река

Прорыв Армии России у Красноармейска: наши зашли в Константиновку

Киев попытался решить проблему с прорывом ВС РФ севернее Красноармейска (Покровска). Удачи это не имело. Сообщается, что на этом участке фронта российские штурмовики обошли Кучеров Яр. Под контроль взята балка Викнина, соединяющая Кучеров Яр с Весёлым. Военный блогер Юрий Подоляка говорит о других боях на этом участке.

— Так и не достигнув своей главной цели — ликвидации нашего прорыва севернее Родинского, противник начал здесь выдыхаться. Более того, ВС РФ, введя в бой резервы, вновь перехватили инициативу и обрушили свою мощь на населённые пункты Шахово и Родинское, — пишет он.

Также он подтверждает, что Армия России вошла в Константиновку.

Карта СВО на 20 августа 2025 года. Армия России продвигается к Константиновке. Фото © Telegram / divgen

Курская область: ВСУ копят резервы, но не атакуют

В группировке «Север» заявляют, что ВСУ не предпринимали активных действий на Тёткинском и Глушковском направлениях, однако замечено прибытие дополнительных подразделений из состава 24-й штурмовой бригады «Айдар»*, признанной в России террористическим формированием.

Удар по газовой артерии Украины: последствия для Киева

Украина ударила по нефтепроводу «Дружба». Он обеспечивал Венгрию. Это уже вызвало скандал между Будапештом и Киевом. В итоге Украина лишилась мощностей Кременчугского НПЗ. Случилось это в результате удара. Кроме того, атакована газокомпрессорная станция Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

— Станция находится на магистральных газопроводах Шебелинка – Диканька – Киев, Елец – Диканька – Киев и Шебелинка – Переяслав – Киев, идущих от основных месторождений в Харьковской области в Киев и далее на запад. По сути, это главная газовая артерия, питающая голубым топливом столицу и области Центральной и Западной Украины, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Переговоры Путина, Трампа и Зеленского: киевский главарь не хочет в Москву

Расчёты БПЛА «Герань-2» разнесли передовой пункт управления подразделения ВСУ в районе населённого пункта Бирино в Черниговской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Мировая пресса гадает, где может пройти встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Одним из возможных мест называют Швейцарию. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники говорит о Венгрии. Также в списке городов фигурирует Москва.

AFP сообщает, что диктатор Украины Владимир Зеленский отказался от посещения российской столицы и настаивает на Риме. Якобы на встречу в Италии готов и президент США.

Лавров: Россия может отозвать признание независимости Украины

Россия может отозвать своё признание независимости Украины. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров. Случиться это может, если Киев откажется от нейтрального статуса.

— Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства. Если сейчас режим Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают, — сообщил министр иностранных дел.

Также Лавров напомнил, что Украина обязалась соблюдать права русских и других меньшинств, а в итоге запрещает язык.

* Признана в России террористической организацией

Авторы Даниил Черных