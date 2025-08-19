Утрата Украиной своего нейтрального и безъядерного статуса может привести к исчезновению оснований для её международного признания как независимого государства. Такое мнение выразил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации.

В ходе интервью телеканалу «Россия 24» Лавров подчеркнул, что в декларации о национальном суверенитете Украины четко прописаны положения о её внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе. По его словам, эти обязательства стали фундаментом для международного признания Украины как суверенного государства, заявил министр.

Он добавил, что в случае, если нынешний киевский режим отвергает эти ключевые характеристики, говоря о ядерном оружии, стремлении вступить в НАТО и отказе от нейтралитета, то, соответственно, и те принципы, на которых основывалось признание Украины как независимого государства, теряют свою силу.