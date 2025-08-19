Лавров напомнил об условиях признания независимости Украины
Утрата Украиной своего нейтрального и безъядерного статуса может привести к исчезновению оснований для её международного признания как независимого государства. Такое мнение выразил Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации.
В ходе интервью телеканалу «Россия 24» Лавров подчеркнул, что в декларации о национальном суверенитете Украины четко прописаны положения о её внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе. По его словам, эти обязательства стали фундаментом для международного признания Украины как суверенного государства, заявил министр.
Он добавил, что в случае, если нынешний киевский режим отвергает эти ключевые характеристики, говоря о ядерном оружии, стремлении вступить в НАТО и отказе от нейтралитета, то, соответственно, и те принципы, на которых основывалось признание Украины как независимого государства, теряют свою силу.
Ещё весной глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров указывал на то, что признание Российской Федерацией независимости Украины было обусловлено строгими требованиями: сохранением нейтрального статуса страны и уважением прав национальных меньшинств. Министр подчеркнул, что Декларация о независимости страны, принятая в 1990 году, формально закрепляла отказ от членства в военных союзах и обязательство соблюдать права русского населения и представителей других национальных групп.