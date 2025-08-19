«Сдали» ещё 4 города: Мединский углядел любопытную деталь на карте Украины в Белом доме
Мединский: Слово Ukraine разместили лишь в западной части карты в Белом доме
Обложка © whitehouse.gov
Мало кто заметил, что слово Ukraine на карте, поставленной в Овальном кабинете к приезду Владимира Зеленского, было расположено лишь в западной части украинской территории. К примеру, Николаев, Днепропетровск (Днепр), Харьков и Сумы туда не поместились. Эту особенность подметил помощник президента РФ Владимир Мединский у себя в телеграм-канале.
Карта, которую выставили в Овальном кабинете напротив президентского стола перед закрытой частью переговоров Трампа и Зеленского. Скриншот видео © whitehouse.gov
Но не только географический нюанс привлёк внимание Мединского. В кадр попали портреты трёх американских президентов: Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона – фигур, связанных с ключевыми этапами истории США, от войны за независимость до гражданского конфликта. Помощник президента напомнил о роли России в судьбе Америки, подчеркнув исторические моменты, когда российская дипломатия и военный флот влияли на ход событий.
Так, в 1780 году императрица Екатерина II подписала Декларацию вооружённого морского нейтралитета, направленную к европейским дворам, что фактически сняло угрозу английской блокады для молодого американского государства. Позже, в 1863 году, император Александр II отправил два военных флота к берегам Атлантики и Тихого океана США, демонстрируя готовность защитить союзника.
«Росчерком пера императрица, без ведома которой «ни одна пушка не смела выстрелить в Европе», избавила новорождённые Соединённые Штаты от английской морской блокады», — написал Мединский.
Он процитировал Александра Горчакова, министра иностранных дел того времени, который в отношении США сказал: «Превыше всего мы желаем сохранения неразделённой нации». Тогда эскадры адмиралов Степана Лесовского и Андрея Попова встали на рейды Нью-Йорка и Сан-Франциско, готовые защитить США.
Напомним, что к приезду Зеленского в Белом доме подготовили карту, на которой для наглядности пометили области, находящиеся под контролем ВС РФ. Там было в процентах указано, сколько земель заняли российские войска. СМИ писали, что украинский политик хотел забрать её с собой, но ему не разрешили.