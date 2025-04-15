Российская Федерация признала независимость Украины при строгом условии её нейтрального статуса и уважения прав нацменьшинств. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил в интервью газете «Коммерсантъ».

Лавров подчеркнул, что Декларация о независимости Украины 1990 года закрепляла нейтралитет, отказ от вступления в военные блоки и соблюдение прав русского и других национальных меньшинств.

«Это было правильно... Это уже потом в конституцию стали вставлять «вступление в НАТО». Но мы признавали независимость Украины как нейтрального, дружественного, внеблокового государства, в котором уважаются «права русского и других национальных меньшинств»», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел РФ также напомнил о гарантиях соблюдения прав русскоязычного населения, закреплённых в Конституции Украины. Он отметил, что киевскому режиму следовало бы помнить об этом, прежде чем принимать «волчьи законы».

По словам Лаврова, разговоры о границах 1991 года несостоятельны, так как они возникли в результате «развода» между республиками бывшего Советского Союза и не учитывают антиконституционный переворот, приведший к власти «расистов» и «русофобов».