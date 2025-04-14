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14 апреля, 20:21

Лавров: Европа сделает всё возможное для сохранения власти в Киеве

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Европа приложит все усилия для сохранения текущего политического режима в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсантъ».

Глава МИД РФ подчеркнул, что вопрос о проведении выборов на Украине практически не обсуждается, за исключением недавнего заявления американской стороны. Он выразил уверенность, что европейские страны предпримут все возможные шаги, чтобы действующий режим остался у власти.

«Никто же про выборы даже не заикается. Сейчас, правда, американцы сказали, выборы надо проводить. Но Европа сделает всё, чтобы режим не сменился по сути своей», — отметил Лавров.

На Украине начали готовиться к президентским выборам
На Украине начали готовиться к президентским выборам

Ранее сообщалось о планах Владимира Зеленского провести выборы в сжатые сроки, чтобы обеспечить себе переизбрание. По мнению экспертов, это даст ему преимущество перед оппонентами, которые не успеют подготовиться к предвыборной кампании.

Антон Голыбин
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