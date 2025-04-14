Европа приложит все усилия для сохранения текущего политического режима в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсантъ».

Глава МИД РФ подчеркнул, что вопрос о проведении выборов на Украине практически не обсуждается, за исключением недавнего заявления американской стороны. Он выразил уверенность, что европейские страны предпримут все возможные шаги, чтобы действующий режим остался у власти.

«Никто же про выборы даже не заикается. Сейчас, правда, американцы сказали, выборы надо проводить. Но Европа сделает всё, чтобы режим не сменился по сути своей», — отметил Лавров.