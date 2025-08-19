Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
19 августа, 09:03

Reuters назвало Венгрию возможным местом встречи Путина и Зеленского

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти в Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее о подготовке к этому событию заявил президент США Дональд Трамп. 18 августа он встретился с Зеленским и лидерами европейских стран в Белом доме, а также провёл телефонный разговор с Путиным.

В Кремле после переговоров не стали комментировать информацию о возможной встрече глав двух государств. Однако там отметили, что президенты России и США высказались за прямые переговоры между делегациями Москвы и Киева. Кроме того, была упомянута вероятность повышения уровня представителей обеих сторон.

Макрон зовёт Путина на встречу с Зеленским в страну, где его обязаны арестовать по ордеру МУС
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча президента США с главарём киевского режима и европейскими лидерами. Трамп приостановил переговоры, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах беседы. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, разговор носил конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки к встрече между Путиным и Зеленским. По сведениям СМИ, переговоры могут пройти в Риме, Будапеште или Женеве.

