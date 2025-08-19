Reuters назвало Венгрию возможным местом встречи Путина и Зеленского

Переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти в Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее о подготовке к этому событию заявил президент США Дональд Трамп. 18 августа он встретился с Зеленским и лидерами европейских стран в Белом доме, а также провёл телефонный разговор с Путиным.