Появились первые кадры мощнейшего удара ВС РФ по Кременчугскому НПЗ

В Сети появились кадры мощной атаки ВС РФ по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) с помощью ракет Х-101. На данный момент на предприятии, снабжающем ВСУ горючим, продолжается пожар, сообщают украинские издания.