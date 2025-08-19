Мессенджер MAX
19 августа, 10:54

Появились первые кадры мощнейшего удара ВС РФ по Кременчугскому НПЗ

Момент прилёта ракет Х-101 по Кременчугскому НПЗ попал на видео

В Сети появились кадры мощной атаки ВС РФ по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) с помощью ракет Х-101. На данный момент на предприятии, снабжающем ВСУ горючим, продолжается пожар, сообщают украинские издания.

Армия РФ ударила удар по Кременчугскому НПЗ. Видео © Страна.ua

Взрывы прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги. Это самая масштабная атака с начала конфликта. Из-за удара пострадали здания предприятий и объекты газовой инфраструктуры Полтавской области.

Данную серьёзную атаку со стороны ВС РФ по Незалежной уже подтвердили представители Минобороны страны. По данным военного ведомства, цель удара достигнута: все назначенные объекты были поражены. Наши парни атаковали НПЗ крылатыми ракетами Х-101, а также «Искандерами» с кассетной боевой частью.

