Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 06:46

Красный рассвет над НПЗ: Россия обрушила на Кременчуг одну из самых масштабных атак за СВО

ВС РФ нанесли удар по Кременчугскому НПЗ ракетами Х-101 и Искандерами

Обложка © Telegram / Х Кременчук

Обложка © Telegram / Х Кременчук

В ночь на Кременчуг обрушилась одна из самых масштабных атак с начала конфликта. Город окутан густым дымом — в небо взмывают чёрные клубы с пламенем внутри. Об этом сообщила областная военная администрация.

Видео © Страна.ua

По данным ОВА, в первую очередь пострадали здания предприятий, отвечающих за энергоснабжение региона. Удары также пришлись на объекты газовой инфраструктуры Полтавской области — в частности, на газохранилища. Местным жителям настоятельно рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе.

По данным каналов с оперативной обстановкой, Российская армия ударила по Кременчугскому НПЗ крылатыми ракетами Х-101, а также «Искандерами» с кассетной боевой частью. Сейчас объект окутан клубами чёрного дыма.

Украинцы массово вступают в пророссийское подполье, среди них – офицеры ВСУ и чиновники
Украинцы массово вступают в пророссийское подполье, среди них – офицеры ВСУ и чиновники

Ранее руководитель Харьковской военно-гражданской администрации заявил, что российская армия не будет штурмовать Купянск в лоб из-за его расположения на возвышенности. Вместе этого ВС РФ начнут окружать город, чтобы заставить ВСУ сдаться.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar