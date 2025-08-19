Красный рассвет над НПЗ: Россия обрушила на Кременчуг одну из самых масштабных атак за СВО

В ночь на Кременчуг обрушилась одна из самых масштабных атак с начала конфликта. Город окутан густым дымом — в небо взмывают чёрные клубы с пламенем внутри. Об этом сообщила областная военная администрация.

Видео © Страна.ua

По данным ОВА, в первую очередь пострадали здания предприятий, отвечающих за энергоснабжение региона. Удары также пришлись на объекты газовой инфраструктуры Полтавской области — в частности, на газохранилища. Местным жителям настоятельно рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе.

По данным каналов с оперативной обстановкой, Российская армия ударила по Кременчугскому НПЗ крылатыми ракетами Х-101, а также «Искандерами» с кассетной боевой частью. Сейчас объект окутан клубами чёрного дыма.