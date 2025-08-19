Украинцы массово вступают в пророссийское подполье, среди них – офицеры ВСУ и чиновники
Всё больше украинцев вступает в пророссийское подполье из-за успехов ВС РФ
На фоне заметных успехов российских войск и перемен в международной обстановке, украинцы стали чаще сотрудничать с пророссийским подпольем и вступать в ряды сопротивления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подпольщиков.
«В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются всё больше желающих», — рассказали в подполье.
Это свидетельствует о том, что пророссийское сопротивление приобретает всё более разносторонний характер, объединяя самых разных участников и расширяя свои возможности внутри страны. По словам источника РИА Новости, такая динамика отражает глубокие процессы трансформации политической и социальной структуры Украины. При этом на контакт выходят не только неравнодушные местные граждане, но и люди местных администраций, военнослужащие и офицеры ВСУ, а также сотрудники ТЦК.
Ранее в представители сопротивления рассказали, что командование ВСУ отдало приказать убрать из Купянска элитные подразделения и иностранных наёмников. Российская армия уже начала окружать город, а оборонять его оставили лишь мобилизованных.