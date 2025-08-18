«Непростая ситуация»: Офицер оценил возможность скорого штурма Херсона Армией России
Вид на Херсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE
Армия России не пойдёт на штурм Херсона «в лоб», через форсирование Днепра. Куда вероятнее, что ВС РФ будут обходить город с флангов, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, прокомментировавший активизацию российских подразделений на этом участке фронта.
«Там сейчас непростая ситуация. На островах, в районе Кинбурнской косы наши пытаются что-то делать и высаживать десанты», — заявил эксперт в разговоре с «Ридусом».
Капитан первого ранга запаса указал, что, несмотря на активность ВС РФ на днепровских островах, штурм Херсона в ближайшее время маловероятен. По его мнению, основной удар в случае наступления будет нанесён не через реку, а с других направлений, хотя вспомогательные действия со стороны обмелевшего Днепра не исключены.
Дандыкин подчеркнул, что наиболее эффективным способом освобождения Херсонской области остаётся наступление с флангов, а не форсирование водной преграды. При этом он подтвердил, что российское командование продолжает наращивать давление на этом участке фронта.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ возводят коридоры из антидроновых сетей на выездах из Херсона. По его мнению, это свидетельствует о намерении украинских сил покинуть город.