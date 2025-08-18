Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 15:10

«Непростая ситуация»: Офицер оценил возможность скорого штурма Херсона Армией России

Эксперт Дандыкин: ВС РФ не будут форсировать Днепр для штурма Херсона

Вид на Херсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE

Вид на Херсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_DRONE

Армия России не пойдёт на штурм Херсона «в лоб», через форсирование Днепра. Куда вероятнее, что ВС РФ будут обходить город с флангов, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, прокомментировавший активизацию российских подразделений на этом участке фронта.

«Там сейчас непростая ситуация. На островах, в районе Кинбурнской косы наши пытаются что-то делать и высаживать десанты», — заявил эксперт в разговоре с «Ридусом».

Капитан первого ранга запаса указал, что, несмотря на активность ВС РФ на днепровских островах, штурм Херсона в ближайшее время маловероятен. По его мнению, основной удар в случае наступления будет нанесён не через реку, а с других направлений, хотя вспомогательные действия со стороны обмелевшего Днепра не исключены.

Дандыкин подчеркнул, что наиболее эффективным способом освобождения Херсонской области остаётся наступление с флангов, а не форсирование водной преграды. При этом он подтвердил, что российское командование продолжает наращивать давление на этом участке фронта.

В России озвучили два сценария выхода ВСУ из Херсона и Запорожья
В России озвучили два сценария выхода ВСУ из Херсона и Запорожья

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ возводят коридоры из антидроновых сетей на выездах из Херсона. По его мнению, это свидетельствует о намерении украинских сил покинуть город.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar