«Непростая ситуация»: Офицер оценил возможность скорого штурма Херсона Армией России

Армия России не пойдёт на штурм Херсона «в лоб», через форсирование Днепра. Куда вероятнее, что ВС РФ будут обходить город с флангов, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, прокомментировавший активизацию российских подразделений на этом участке фронта.

«Там сейчас непростая ситуация. На островах, в районе Кинбурнской косы наши пытаются что-то делать и высаживать десанты», — заявил эксперт в разговоре с «Ридусом».

Капитан первого ранга запаса указал, что, несмотря на активность ВС РФ на днепровских островах, штурм Херсона в ближайшее время маловероятен. По его мнению, основной удар в случае наступления будет нанесён не через реку, а с других направлений, хотя вспомогательные действия со стороны обмелевшего Днепра не исключены.

Дандыкин подчеркнул, что наиболее эффективным способом освобождения Херсонской области остаётся наступление с флангов, а не форсирование водной преграды. При этом он подтвердил, что российское командование продолжает наращивать давление на этом участке фронта.