Сальдо: ВСУ устанавливают антидроновые сети и готовятся покинуть Херсон

Украинские военные готовятся покинуть Херсон, на всех выездах из города устанавливают антидроновые сети для безопасного вывода гарнизона. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Сети для отступления. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Враг продолжает возводить укрепления вокруг Херсона — по всем основным выездам из города оккупанты спешно устанавливают антидроновые сети», — написал губернатор. При этом он добавил, что любая фортификация является всего лишь «временной задержкой» для российских военных.