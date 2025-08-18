Встреча Путина и Трампа
17 августа, 21:07

Сальдо: ВСУ устанавливают антидроновые сети и готовятся покинуть Херсон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские военные готовятся покинуть Херсон, на всех выездах из города устанавливают антидроновые сети для безопасного вывода гарнизона. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Сети для отступления. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Враг продолжает возводить укрепления вокруг Херсона — по всем основным выездам из города оккупанты спешно устанавливают антидроновые сети», — написал губернатор. При этом он добавил, что любая фортификация является всего лишь «временной задержкой» для российских военных.

В Херсоне появились объявления о продаже жилья и бизнеса по заниженным ценам
Ранее глава комиссии Общественной палаты России по делам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму придётся вывести свои силы за пределы новых регионов РФ. У Украины есть два варианта: либо она сделает это добровольно в рамках соответствующего соглашения, либо ВСУ будут бежать, неся колоссальные потери. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает делать заявления о готовности вести боевые действия.

Виталий Приходько
