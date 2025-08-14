В Херсоне появились объявления о продаже жилья и бизнеса по заниженным ценам

В Херсоне и его пригородах наблюдается резкий спад цен на недвижимость и бизнес. Местные жители начали распродавать жильё и коммерческие объекты по заниженным ценам.

В настоящее время комнату в коммунальной квартире можно приобрести всего за 186,7 тысячи гривен (359 тысяч рублей), а однокомнатную квартиру – за 290 тысяч гривен (559,7 тысячи рублей). Двухкомнатное жильё предлагается по цене 435,7 тысячи гривен (840 тысяч рублей).

Кроме того, часть дома доступна за 269,7 тысячи гривен (520,5 тысячи рублей), а газифицированный дом с участком площадью 40 соток можно купить всего за 298,7 тысячи гривен (576,4 тысячи рублей).

Также на рынке представлены предложения по продаже бизнеса: готовый кофейный бизнес с 18 точками по Херсону оценивается в 500 тысяч гривен (965 тысяч рублей). Ларёк можно приобрести за 145 тысяч гривен (280 тысяч рублей), а магазин, расположенный в подвале, стоит 356,8 тысячи гривен (688,6 тысячи рублей), передаёт РИА «Новости».