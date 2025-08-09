Власти Украины массово эвакуируют людей из микрорайона Корабел в Херсоне

Украина продолжает активную эвакуацию граждан из микрорайона Корабел в Херсоне. В пятницу, 8 августа, власти вывезли 185 человек, что увеличило общее число эвакуированных за последнюю неделю до 1411. Об этом сообщил глава военной региональной администрации Александр Прокудин.

«За сегодняшний день из микрорайона Корабел было эвакуировано 185 человек. Всего за семь дней из Острова, который также называется Корабел, были вывезены 1411 человек», – отметил Прокудин.

Примечательно, что микрорайон Корабел расположен на Карантинном острове, который, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, стал военной базой украинских вооружённых сил. Сальдо также сообщил, что «на крышах жилых домов находятся операторы дронов и наводчики, а из дворов школ обстреливаются позиции на левом берегу, где размещены миномёты». Он добавил, что в помещениях судозаводов прячется украинская военная техника и боеприпасы.