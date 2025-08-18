Вооружённые силы России не могут взять Купянск в Харьковской области путём лобовой атаки, поскольку украинские войска создали там серьёзные укрепления. В связи с этим, российские силы стремятся к полному окружению города с целью его последующего освобождения. Об этом сообщил руководитель Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение», — отметил он в беседе с ТАСС.

Ганчев лдобавил, что в настоящее время Армия России пытается взять город в кольцо.