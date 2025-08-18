Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 16:57

«Освобождение в лоб невозможно»: Российские войска берут в окружение Купянск

Ганчев: ВС РФ берут в окружение Купянск в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Вооружённые силы России не могут взять Купянск в Харьковской области путём лобовой атаки, поскольку украинские войска создали там серьёзные укрепления. В связи с этим, российские силы стремятся к полному окружению города с целью его последующего освобождения. Об этом сообщил руководитель Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение», — отметил он в беседе с ТАСС.

Ганчев лдобавил, что в настоящее время Армия России пытается взять город в кольцо.

Прорыв фронта: 1-я танковая армия РФ смяла позиции ВСУ под Харьковом
Прорыв фронта: 1-я танковая армия РФ смяла позиции ВСУ под Харьковом

Ранее Life.ru писал, что из Купянска по приказу командования ВСУ выводятся так называемые «элитные» подразделения и иностранные легионы. Это действие, по всей видимости, свидетельствует о предстоящей сдаче города. Ещё в начале августа стало известно, что российские войска перешли к городским боям в Купянске.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar