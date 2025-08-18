«Освобождение в лоб невозможно»: Российские войска берут в окружение Купянск
Ганчев: ВС РФ берут в окружение Купянск в Харьковской области
Вооружённые силы России не могут взять Купянск в Харьковской области путём лобовой атаки, поскольку украинские войска создали там серьёзные укрепления. В связи с этим, российские силы стремятся к полному окружению города с целью его последующего освобождения. Об этом сообщил руководитель Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
«Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение», — отметил он в беседе с ТАСС.
Ганчев лдобавил, что в настоящее время Армия России пытается взять город в кольцо.
Ранее Life.ru писал, что из Купянска по приказу командования ВСУ выводятся так называемые «элитные» подразделения и иностранные легионы. Это действие, по всей видимости, свидетельствует о предстоящей сдаче города. Ещё в начале августа стало известно, что российские войска перешли к городским боям в Купянске.