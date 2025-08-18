Украинская сторона понесла серьёзные потери в живой силе и технике, после чего остатки подразделений отступили к переправе через реку Оскол.

Купянское направление остаётся одним из наиболее напряжённых участков фронта. Российские войска ведут наступательные действия в Харьковской области с лета прошлого года, регулярно сообщая о продвижении к реке Оскол. По данным военных экспертов, контроль над этим районом имеет стратегическое значение: через Купянск проходят важные транспортные узлы, обеспечивающие снабжение украинской группировки в регионе. В последние месяцы здесь фиксируется постепенное продвижение подразделений ВС РФ, сопровождающееся ожесточёнными боями и значительными потерями с обеих сторон.