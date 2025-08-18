Прорыв фронта: 1-я танковая армия РФ смяла позиции ВСУ под Харьковом
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Боровой на Купянском направлении
Подразделения российской армии прорвали оборону ВСУ в районе поселка Боровая под Купянском (Харьковская область). Об этом информируют военкоры в понедельник, 18 августа.
Сообщается, что бойцы 1-й танковой армии сломили линию обороны противника и нанесли комбинированный удар по укреплённым позициям 3-го армейского корпуса ВСУ.
Украинская сторона понесла серьёзные потери в живой силе и технике, после чего остатки подразделений отступили к переправе через реку Оскол.
Источник уточнил, что наступление российских войск на Купянском направлении продолжается.
Купянское направление остаётся одним из наиболее напряжённых участков фронта. Российские войска ведут наступательные действия в Харьковской области с лета прошлого года, регулярно сообщая о продвижении к реке Оскол. По данным военных экспертов, контроль над этим районом имеет стратегическое значение: через Купянск проходят важные транспортные узлы, обеспечивающие снабжение украинской группировки в регионе. В последние месяцы здесь фиксируется постепенное продвижение подразделений ВС РФ, сопровождающееся ожесточёнными боями и значительными потерями с обеих сторон.