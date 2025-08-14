Командование ВСУ отдало приказ об отводе «‎элитных» подразделений и иностранных легионов из Купянска Харьковской области. Вероятно, они готовятся сдать город, сообщил РИА «Новости» источник в подполье.

«Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть «контрактников с опытом», идейных националистов, наёмников», — отметили в пророссийском сопротивлении.

Согласно сведениям подпольщиков, оборонять город оставили мобилизованных, у которых мало опыта ведения боевых действий.