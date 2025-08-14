Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 14:24

Купянск готовят к сдаче: «‎Элитные» нацбаты ВСУ и иностранные легионы оставили город

Подполье: ВСУ вывели из Купянска националистов и иностранных легионеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Командование ВСУ отдало приказ об отводе «‎элитных» подразделений и иностранных легионов из Купянска Харьковской области. Вероятно, они готовятся сдать город, сообщил РИА «Новости» источник в подполье.

«Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть «контрактников с опытом», идейных националистов, наёмников», — отметили в пророссийском сопротивлении.

Согласно сведениям подпольщиков, оборонять город оставили мобилизованных, у которых мало опыта ведения боевых действий.

Российский боец Турист: ВСУ задействовали женщин в боях за Щербиновку
Российский боец Турист: ВСУ задействовали женщин в боях за Щербиновку

А вот ранее военный эксперт заявил, что Российская армия уже приступила к зачистке Купянска от ВСУ. По его словам, туда зашли небольшие манёвренные группы ВС РФ, которые одну за другой ликвидируют огневые точки украинских боевиков.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar