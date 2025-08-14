Купянск готовят к сдаче: «Элитные» нацбаты ВСУ и иностранные легионы оставили город
Командование ВСУ отдало приказ об отводе «элитных» подразделений и иностранных легионов из Купянска Харьковской области. Вероятно, они готовятся сдать город, сообщил РИА «Новости» источник в подполье.
«Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть «контрактников с опытом», идейных националистов, наёмников», — отметили в пророссийском сопротивлении.
Согласно сведениям подпольщиков, оборонять город оставили мобилизованных, у которых мало опыта ведения боевых действий.
А вот ранее военный эксперт заявил, что Российская армия уже приступила к зачистке Купянска от ВСУ. По его словам, туда зашли небольшие манёвренные группы ВС РФ, которые одну за другой ликвидируют огневые точки украинских боевиков.