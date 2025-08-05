Стало известно о начале городских боёв в Купянске

В Купянске Харьковской области начались городские бои, поскольку российские войска осуществляют стремительное продвижение. Об этом информирует военный эксперт Андрей Марочко, добавляя, что ВС РФ уже закрепились на севере города.

По его словам, украинские силы, которые готовили оборону Купянска на протяжении более чем года, сейчас активно пытаются противостоять.

«В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои. <…> Сейчас мы действуем в Купянске не какими-то большими группами, а малые манёвренные группы выявляют огневые точки противника, и по ним наносится огневое поражение», — сказал Марочко во время прямого эфира.