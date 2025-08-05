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Регион
5 августа, 16:00

Стало известно о начале городских боёв в Купянске

Военный эксперт Марочко: ВС РФ перешли к городским боям в Купянске под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В Купянске Харьковской области начались городские бои, поскольку российские войска осуществляют стремительное продвижение. Об этом информирует военный эксперт Андрей Марочко, добавляя, что ВС РФ уже закрепились на севере города.

По его словам, украинские силы, которые готовили оборону Купянска на протяжении более чем года, сейчас активно пытаются противостоять.

«В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои. <…> Сейчас мы действуем в Купянске не какими-то большими группами, а малые манёвренные группы выявляют огневые точки противника, и по ним наносится огневое поражение», — сказал Марочко во время прямого эфира.

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Ранее политологи выдвинули предположение, что в скором времени Армия России может занять Харьков. По мнению экспертов, это связано с приездом в город Владимира Зеленского, который сделал роковое фото на фоне стелы у въезда. Подобные селфи главаря киевского режима уже назвали чёрной меткой.

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Ольга Сливченко
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