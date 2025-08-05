Приезд Зеленского в Харьков назвали чёрной меткой

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков может обернуться для города дурным знаком. Такое мнение в комментарии «АиФ» высказал политолог Владимир Скачко.

По его словам, среди украинцев и конспирологов уже давно ходит суеверие, что населённые пункты, которые посещает Зеленский, впоследствии переходят под контроль России.

«Такая черная метка Зеленского уже два года активно обсуждается», — отметил эксперт. Он также предположил, что приезд главы государства — попытка отвлечь внимание от неблагоприятных новостей с фронта.