Приезд Зеленского в Харьков назвали чёрной меткой
Политолог Сачко: Зеленский оставил Харькову чёрную метку
Обложка © Telegram-канал Владимира Зеленского
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков может обернуться для города дурным знаком. Такое мнение в комментарии «АиФ» высказал политолог Владимир Скачко.
По его словам, среди украинцев и конспирологов уже давно ходит суеверие, что населённые пункты, которые посещает Зеленский, впоследствии переходят под контроль России.
«Такая черная метка Зеленского уже два года активно обсуждается», — отметил эксперт. Он также предположил, что приезд главы государства — попытка отвлечь внимание от неблагоприятных новостей с фронта.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выложил фото у стелы «Харьков», что по мнению российского политолога Сергея Маркова может быть дурным знаком для ВСУ. Эксперт считает, что это может означать скорый переход Харькова под контроль России.