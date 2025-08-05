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5 августа, 15:26

Приезд Зеленского в Харьков назвали чёрной меткой

Политолог Сачко: Зеленский оставил Харькову чёрную метку

Обложка © Telegram-канал Владимира Зеленского

Обложка © Telegram-канал Владимира Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков может обернуться для города дурным знаком. Такое мнение в комментарии «АиФ» высказал политолог Владимир Скачко.

По его словам, среди украинцев и конспирологов уже давно ходит суеверие, что населённые пункты, которые посещает Зеленский, впоследствии переходят под контроль России.

«Такая черная метка Зеленского уже два года активно обсуждается», — отметил эксперт. Он также предположил, что приезд главы государства — попытка отвлечь внимание от неблагоприятных новостей с фронта.

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Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выложил фото у стелы «Харьков», что по мнению российского политолога Сергея Маркова может быть дурным знаком для ВСУ. Эксперт считает, что это может означать скорый переход Харькова под контроль России.

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Марина Фещенко
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