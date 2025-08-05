Глава киевского режима Владимир Зеленский выложил фото у стелы «Харьков», что по мнению российского политолога Сергея Маркова может быть дурным знаком для ВСУ. Эксперт считает, что это может означать скорый переход Харькова под контроль России

Эксперт утверждает, что выявилась своеобразная закономерность и соответствующее народное поверье: глава киевского режима делает селфи у стел тех городов, которые украинская сторона вот-вот потеряет.

«Простые люди в России и на Украине <...> верят. И пророссийские и антироссийские и нейтральные — они верят примерно одинаково в такие народные поверья», — написал Марков.

В доказательство Марков привёл в пример Бахмут (он же Артёмовск), Мариуполь и Авдеевку. Все они, после похожих фото Зеленского, перешли под контроль российских Вооружённых сил.

Также политолог отметил, что в скором времени люди начнут массово покидать Харьков из-за страха приближения боёв.