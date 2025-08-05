Французский политик Флориан Филиппо заявил о «паническом поведении» Владимира Зеленского на фоне потери поддержки Запада и понимания, что совсем скоро ему придётся покинуть свой пост. Лидер партии «Патриоты» охарактеризовал действия экс-комика как авторитарные в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать ещё более авторитарным. Его лихорадит из-за этого», — заявил французский политик.

Филиппо связал ужесточение внутренней политики Киева с осознанием Зеленским скорой потери поддержки западных союзников. Парламентарий отметил, что недавние антиправительственные протесты демонстрируют кризис легитимности власти, однако глава киевского режима продолжает искать способы сохранения контроля.