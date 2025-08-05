«Понимает, что это финал»: Паническое поведение Зеленского объяснили осознанием скорого ухода
Филиппо: Зеленский чувствует скорый уход и усиливает репрессии
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Французский политик Флориан Филиппо заявил о «паническом поведении» Владимира Зеленского на фоне потери поддержки Запада и понимания, что совсем скоро ему придётся покинуть свой пост. Лидер партии «Патриоты» охарактеризовал действия экс-комика как авторитарные в эфире своего YouTube-канала.
«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания. И поэтому он пытается стать ещё более авторитарным. Его лихорадит из-за этого», — заявил французский политик.
Филиппо связал ужесточение внутренней политики Киева с осознанием Зеленским скорой потери поддержки западных союзников. Парламентарий отметил, что недавние антиправительственные протесты демонстрируют кризис легитимности власти, однако глава киевского режима продолжает искать способы сохранения контроля.
Напомним, что 20 мая 2023 года истёк конституционный срок полномочий Зеленского. Официальный Киев отложил выборы, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Именно этот шаг позволил нынешней власти сохранить контроль без электорального мандата.
Ранее Зеленский подписал законодательный акт, который по своей сути лишал самостоятельности два ключевых антикоррупционных органа Украины – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Однако, столкнувшись с волной общественных протестов и жёсткой критикой со стороны западных партнёров, глава государства был вынужден пересмотреть свою позицию и внести в парламент обновлённый законопроект. Тем не менее репутация Зеленского на Западе серьёзно пострадала в результате этого скандала с НАБУ. Путин, комментируя данную ситуацию, назвал её «унизительной» для Киева.