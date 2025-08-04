Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что НАБУ и САП собирают материалы для суда над Владимиром Зеленским. По его словам, главарь киевского режима, подписав закон о возвращении независимости этим ведомствам после протестов, признал свою неспособность контролировать ситуацию в стране.

Медведчук считает, что Зеленский, уничтожив пророссийскую оппозицию, создал условия для диктата Запада, который теперь использует НАБУ и САП против его окружения.