Стало известно о подготовке к трибуналу над Зеленским
Медведчук: НАБУ и САП уже собирают материалы для трибунала над Зеленским
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Экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что НАБУ и САП собирают материалы для суда над Владимиром Зеленским. По его словам, главарь киевского режима, подписав закон о возвращении независимости этим ведомствам после протестов, признал свою неспособность контролировать ситуацию в стране.
Медведчук считает, что Зеленский, уничтожив пророссийскую оппозицию, создал условия для диктата Запада, который теперь использует НАБУ и САП против его окружения.
Медведчук отметил, что Запад, потерпев неудачу в «украинском проекте», свалит вину за коррупцию на Зеленского. По его мнению, антикоррупционные органы получили от ЕС карт-бланш на преследование команды экс-комика, а сам он, лишившись поддержки Запада, станет козлом отпущения. Медведчук уверен, что Зеленского ждёт народный трибунал, так как покровителей у него не осталось.
Напомним, 22 июля Рада одобрила закон, который существенно ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — НАБУ и САП. После этого в крупнейших городах Украины начались масштабные уличные протесты. Под давлением демонстрантов Владимир Зеленский передумал и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Именно его одобрила Рада в конечном варианте 31 июля. Владимир Зеленский утвердил документ, заявив, что власть «прислушивается к уличным протестам».