Путин назвал ситуацию с НАБУ унизительной для Киева
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Президент РФ Владимир Путин напомнил, что коррупция — это негативное явление в обществе, которое характерно почти для всех стран мира. Но вопрос в готовности держав бороться с этим изъяном. Так глава государства прокомментировал журналистам скандал с антикоррупционными ведомствами — НАБУ и САП — на Украине.
«Нет коррупции в Европе и США? Да там она легализована — институт лоббизма создан, это что такое? А здесь ясно, что Украина — страна, где коррупция захлёстывает. А эти бюро, они же не подчиняются местным властям — это внешний институт. Эти органы созданы в 2015 году, а сейчас 2025. И что? Побороли коррупцию?» — сказал Путин.
Он добавил, что эффективность привнесённых извне институтов нулевая, а НАБУ и САП пришли именно из-за рубежа. Путин подчеркнул, что это унизительное состояние — полное отсутствие суверенитета у Киева.
Напомним, 22 июля Рада одобрила закон, который существенно ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — НАБУ и САП. После этого в крупнейших городах Украины начались масштабные уличные протесты. Под давлением демонстрантов Владимир Зеленский передумал и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Именно его одобрила Рада в конечном варианте 31 июля. Владимир Зеленский утвердил документ, заявив, что власть «прислушивается к уличным протестам».