Президент РФ Владимир Путин напомнил, что коррупция — это негативное явление в обществе, которое характерно почти для всех стран мира. Но вопрос в готовности держав бороться с этим изъяном. Так глава государства прокомментировал журналистам скандал с антикоррупционными ведомствами — НАБУ и САП — на Украине.

«Нет коррупции в Европе и США? Да там она легализована — институт лоббизма создан, это что такое? А здесь ясно, что Украина — страна, где коррупция захлёстывает. А эти бюро, они же не подчиняются местным властям — это внешний институт. Эти органы созданы в 2015 году, а сейчас 2025. И что? Побороли коррупцию?» — сказал Путин.