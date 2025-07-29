Российские войска окружили украинские подразделения в ЛНР, зафиксированы случаи сдачи в плен. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС, наши подразделения добились значительного успеха в Кременских лесах Луганской Народной Республики. По его словам, в настоящее время осуществляется операция по окружению ВСУ в районах Шипиловки и Григоровки.

«Российские войска провели ряд мероприятий для окружения украинских боевиков западнее Шипиловки и севернее Григоровки в ЛНР. Следует отметить, что украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен в данном районе», — заявил Марочко.

При этом эксперт отметил, что за отступающими бойцами ВСУ ведётся охота со стороны украинских заградительных отрядов. Марочко напомнил, что за последние 48 часов российские подразделения значительно продвинулись в Кременских лесах, установив контроль примерно на 10 гектарах территории. Он также подчеркнул, что текущая операция развивается успешно, что подтверждается фактами добровольной сдачи в плен украинских военнослужащих.