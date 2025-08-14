Российский боец Турист: ВСУ задействовали женщин в боях за Щербиновку

В ходе боёв за Щербиновку в ДНР украинские вооружённые формирования активно привлекали женщин-военнослужащих. Об этом рассказал командир отделения штурмового подразделения 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск ВС РФ с позывным Турист в видеоролике, опубликованном Минобороны России.

Российский боец Турист — о боях. Видео © Минобороны России

Турист рассказал, что в каждой группе противника, которую он видел, присутствовала женщина, что сильно бросалось в глаза. По его словам, в группах, состоящих, например, из трёх человек, одна была женщиной.

«Групп я повидал много. Так скажем, роту точно повидал. Думаю, они (женщины. — Прим. Life.ru) — бэпэлэашники, в расчётах БПЛА сидели. На РЭБе, на БПЛА. В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», — сказал Турист.