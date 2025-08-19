В районе Серебрянского леса были нанесены значительные потери 53-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины. Сообщается, что большая часть личного состава бригады погибла, а их тела остались на этом участке фронта.

По утверждению источника ТАСС, 53-я бригада фактически перестала существовать как боевая единица. Её остатки, укрывающиеся в лесисто-болотистой местности вблизи Северского Донца, по словам представителей силовых структур, больше не рассматриваются как серьёзная угроза. Боеспособность подразделения была полностью утрачена.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха (53 ОМБр или 53 омехбр) — тактическое соединение Сухопутных войск Украины. Подчинена Оперативному командованию «Восток». До 2022 года дислоцировалась в городах Северодонецк и Лисичанск.