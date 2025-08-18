Одна из самых эффективных передовых бригад ВСУ практически уничтожена под Константиновкой
ТАСС: Российские войска почти уничтожили 93-ю бригаду ВСУ под Константиновкой
ВС РФ. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Вооружённые силы РФ благодаря своей точной тактике практически уничтожили 93-ю бригаду ВСУ под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Значительный урон 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на Константиновском направлении нанесли подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.
«93-я бригада на константиновском направлении понесла большие потери, практически уничтожена. <…> Командование ВСУ приняло решение вывести её с этого направления», — заявили источники агентству.
Оставшийся личный состав бригады отводят с позиций из-за потери боеспособности. Точное количество погибших с украинской стороны не уточняется.
93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» — тактическое соединение в составе Сухопутных войск Украины. Образована на базе техники и личного состава 93-й гвардейской мотострелковой дивизии СССР. В октябре 2022 года американский военный корреспондент Дэвид Экс назвал это формирование «одной из самых эффективных» передовых бригад Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска, продвигаясь на Добропольском направлении в ДНР, сумели нарушить логистические цепочки ВСУ и ослабить их позиции. По словам главы республики Дениса Пушилина, в связи с этим командование украинской армии было вынуждено направить дополнительные резервы на этот участок.