20 августа, 09:21

Сразу три населённых пункта за сутки освободила Армия России в зоне СВО

Минобороны сообщило об освобождении Панковки, Сухецкого и Новогеоргиевки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российские вооружённые силы в течение последних суток установили контроль над населёнными пунктами Новогеоргиевка в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации 20 августа.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что бойцы группировки «Центр» продолжают активное продвижение вглубь вражеской обороны, закрепляя достигнутые рубежи.

Населённый пункт Новогеоргиевска был освобождён в результате наступление подразделений группировки войск «Восток».

Третьи сутки в обороне: 150 российских военных противостоят 2000 ВСУшникам под Покровском
Ранее Life.ru рассказал, что наши парни взяли в окружение 70% Красноармейска (Покровска) в ДНР. Российские бойцы, удерживая окраины, действуют методами диверсионных групп. Им приходится по несколько дней скрываться в коллекторах, на заранее подготовленных позициях, выбираясь оттуда лишь под покровом ночи для нанесения точечных ударов.

Александра Мышляева
