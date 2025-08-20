Российские вооружённые силы в течение последних суток установили контроль над населёнными пунктами Новогеоргиевка в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации 20 августа.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что бойцы группировки «Центр» продолжают активное продвижение вглубь вражеской обороны, закрепляя достигнутые рубежи.

Населённый пункт Новогеоргиевска был освобождён в результате наступление подразделений группировки войск «Восток».