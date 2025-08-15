Армия России взяла 70% Покровска в кольцо и громит ВСУ с помощью тактики «черепашки-ниндзя»

Российские военные начали применять новую тактику под названием «черепашки-ниндзя» против украинских боевиков в Покровске. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные с линии фронта.

По информации канала, ВС РФ взяли 70% города в кольцо, но не спешат с активным наступлением, предпочитая контролировать ситуацию с окраин. Вместо этого они отправляют в Покровск всё больше диверсионно-разведывательных групп, которые действуют скрытно. Бойцы сутками прячутся в коллекторах, на деревьях и даже под капотами автомобилей, выходя только ночью для атак.

Тактика получила название «черепашки-ниндзя» из-за своей неожиданности для противника. Диверсанты избегают прямых столкновений, маскируются и выжидают, из-за чего украинские боевики не могут определить реальное количество российских групп в городе.