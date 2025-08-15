Армия России взяла 70% Покровска в кольцо и громит ВСУ с помощью тактики «черепашки-ниндзя»
Mash: Российские военные применяют новую тактику черепашек-ниндзя в Покровске
Обложка © Кадр из фильма «Черепашки-мутанты-ниндзя» режиссер Билл Вульф и др., сценарист Майкл Ривз и тд. / Kinopoisk
Российские военные начали применять новую тактику под названием «черепашки-ниндзя» против украинских боевиков в Покровске. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные с линии фронта.
По информации канала, ВС РФ взяли 70% города в кольцо, но не спешат с активным наступлением, предпочитая контролировать ситуацию с окраин. Вместо этого они отправляют в Покровск всё больше диверсионно-разведывательных групп, которые действуют скрытно. Бойцы сутками прячутся в коллекторах, на деревьях и даже под капотами автомобилей, выходя только ночью для атак.
Тактика получила название «черепашки-ниндзя» из-за своей неожиданности для противника. Диверсанты избегают прямых столкновений, маскируются и выжидают, из-за чего украинские боевики не могут определить реальное количество российских групп в городе.
У ВСУ осталась лишь одна рабочая трасса снабжения — М-3 в сторону села Гришино. Остальные дороги находятся под огневым контролем Российской армии. Противник, пытаясь вывезти технику или личный состав, часто попадает в засады, после чего бежит в зону, где его уже поджидают российские FPV-дроны. Линия фронта проходит всего в 10 км от западной части Покровска, что позволяет эффективно использовать дроны-камикадзе.
Ранее Life.ru сообал, что после взятия под контроль посёлка Искра ВС РФ удерживают 50 километров границы Днепропетровской области, где формируется буферная зона. Продвижение российских военных на других участках подрывает дух киевской армии. Недавно неделе российские силы достигли значительных успехов в Донецкой Народной Республике, освободив город Александроград.