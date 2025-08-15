ВС РФ продолжают наступление в Днепропетровской области
Обложка © Минобороны России
Подразделения группировки ВС РФ «Центр» продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Ранее Life.ru писал, что после взятия под контроль посёлка Искра российские войска удерживают 50 километров границы Днепропетровской области, где формируется буферная зона. Одновременно продвижение ВС РФ на других участках подрывает моральный дух украинских вооружённых сил. На минувшей неделе российские силы достигли значительных успехов в Донецкой Народной Республике, освободив город Александроград.