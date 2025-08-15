Российские войска из группировки «Южная» успешно ликвидировали взвод бойцов украинской бригады «Азов»*, а также пункт управления беспилотниками в Константиновском районе зоны проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

В окрестностях населённого пункта Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике разведчиками были обнаружены пункт управления БПЛА и два блиндажа с личным составом 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Удар 152-мм гаубицы «Мста-Б» пришёлся по пункту управления дронами, а FPV-дроны разведчиков Южной группировки войск уничтожили укрытия противника.

Общие потери украинской стороны составили до взвода пехоты, включая расчёт беспилотников. Отмечается, что с 2023 года командование бригады «Азов»* было переформатировано в командование 12-й бригады, бойцы которой ранее были замечены в жестоком обращении с пленными и гражданским населением, а также в приверженности нацистской идеологии.

А ранее ракетный комплекс «Искандер» нанес высокоточный удар по тренировочному лагерю подразделения «Азов»*, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих: погибло более полусотни человек, а свыше двухсот получили ранения. Одновременно с этим было зафиксировано крупное возгорание на объекте «Олимпия», который, как сообщается, украинские силы использовали для проведения своих учений.