Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 11:23

«Высшая оценка ремесла»: Ветеран СВО рассказал о настроениях в рядах «Азова»*

Ветеран СВО Рассказов: Паника в рядах Азова* для нас как высшая оценка ремесла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Приятным подтверждением успехов российских военных является паника в рядах «Азова»* и «скулёж врага». Об этом в своём Telegram-канале заявил ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Рассказов с позывным Топаз.

«Теперь вот самая мотивированная элита обосранцев жалко скулит и позорно взывает к Господину директору свиного мясокомбината кошерного происхождения. Азов* — их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!», — написал он.

Рассказов опубликовал скриншот поста командира «Азова»* Богдана Кротевича, участника боёв за «Азовсталь». В нём украинский офицер обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и сообщил о тяжёлом положении ВСУ в районах Константиновки, Краматорска и Дружковки. По словам Топаза, такие сообщения свидетельствуют о том, что действия российских военных наносят серьёзный урон противнику. Он подчеркнул, что реакция «Азова»* является для бойцов дополнительной мотивацией.

Экс-командир Азова* Кротевич заявил о критической ситуации под Покровском
Ранее украинское командование перебросило штурмовую бригаду «Азов»* на один из самых напряжённых участков фронта — под Красноармейск. Несколько дней назад 1-й корпус НГУ «Азов»* занял рубеж обороны на Покровском направлении. Взятие Красноармейска может стать переломным моментом в борьбе за Донбасс.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Милена Скрипальщикова
