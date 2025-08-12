Приятным подтверждением успехов российских военных является паника в рядах «Азова»* и «скулёж врага». Об этом в своём Telegram-канале заявил ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Рассказов с позывным Топаз.

«Теперь вот самая мотивированная элита обосранцев жалко скулит и позорно взывает к Господину директору свиного мясокомбината кошерного происхождения. Азов* — их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!», — написал он.

Рассказов опубликовал скриншот поста командира «Азова»* Богдана Кротевича, участника боёв за «Азовсталь». В нём украинский офицер обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и сообщил о тяжёлом положении ВСУ в районах Константиновки, Краматорска и Дружковки. По словам Топаза, такие сообщения свидетельствуют о том, что действия российских военных наносят серьёзный урон противнику. Он подчеркнул, что реакция «Азова»* является для бойцов дополнительной мотивацией.

Ранее украинское командование перебросило штурмовую бригаду «Азов»* на один из самых напряжённых участков фронта — под Красноармейск. Несколько дней назад 1-й корпус НГУ «Азов»* занял рубеж обороны на Покровском направлении. Взятие Красноармейска может стать переломным моментом в борьбе за Донбасс.