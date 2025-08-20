На Покровском (Красноармейском) направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) около 150 штурмовиков уже третьи сутки держат оборону в зоне прорыва. Для сдерживания российских сил украинская армия перебросила свои наиболее боеспособные подразделения, включая силы спецопераций, десантные войска и батальон «Азов»* общей численностью около 2000 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Прибытие подкреплений ВСУ под Красноармейск (украинское название — Покровск) позволило украинским силам усилить сопротивление. Основной удар пришёлся на участок прорыва возле населённого пункта Кучеров Яр, где три-четыре усиленных взвода ВС РФ продолжают удерживать занятые позиции, несмотря на интенсивные атаки противника.

Кроме того, ожидается прибытие российских подкреплений из района Фёдоровки, который находится в 10 километрах от Кучерова Яра. Там дислоцируются 9-я, 39-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Их задача заключается в отражении атак ВСУ и укреплении образовавшегося коридора с целью обеспечения безопасной ротации обороняющихся подразделений.