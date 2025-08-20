Третьи сутки в обороне: 150 российских военных противостоят 2000 ВСУшникам под Покровском
Mash: ВС РФ третьи сутки держат оборону в зоне прорыва на Покровском направлении
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev
На Покровском (Красноармейском) направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) около 150 штурмовиков уже третьи сутки держат оборону в зоне прорыва. Для сдерживания российских сил украинская армия перебросила свои наиболее боеспособные подразделения, включая силы спецопераций, десантные войска и батальон «Азов»* общей численностью около 2000 человек, сообщает Telegram-канал Mash.
Прибытие подкреплений ВСУ под Красноармейск (украинское название — Покровск) позволило украинским силам усилить сопротивление. Основной удар пришёлся на участок прорыва возле населённого пункта Кучеров Яр, где три-четыре усиленных взвода ВС РФ продолжают удерживать занятые позиции, несмотря на интенсивные атаки противника.
Кроме того, ожидается прибытие российских подкреплений из района Фёдоровки, который находится в 10 километрах от Кучерова Яра. Там дислоцируются 9-я, 39-я и 110-я отдельные механизированные бригады. Их задача заключается в отражении атак ВСУ и укреплении образовавшегося коридора с целью обеспечения безопасной ротации обороняющихся подразделений.
Ранее Life.ru рассказал, что российские войска взяли в окружение 70% Покровска в ДНР. Бойцы ВС РФ контролируют окраины и проводя диверсионные операции. Наши парни сутками прячутся в коллекторах, на деревьях и даже под капотами автомобилей, выходя только ночью для атак. Группа российских солдат из 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии попала на этом участке в окружение, но смогла вырваться из не прямо по открытому полю.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.