Российские военные вырвались из «‎котла» прямо по открытому полю, пока ВСУ рыли землю

Окружённые на Красноармейском направлении в ДНР военнослужащие ВС РФ вышли из кольца по открытому полю. Об этом сообщил солдат 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа с позывным Проказник.

«Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы. Выстрелы где-то там с трёх стволов. Тут мы поняли, что попали в окружение», — рассказал боец РИА «Новости».

Каким-то образом боевики ВСУ пробрались за спину к нашим солдатам, после чего послышались взрывы миномётных снарядов. В это время украинские бойцы начали окапываться на позициях, поэтому ВС РФ решили использовать этот шанс и уйти от них прямо по полю. Такое дерзкое решение поддержал весь отряд. Бойцы ВСУ даже не сразу поняли, что происходит, пока наблюдали за уходящими в поле российскими солдатами.