Украинская армия начала перебрасывать значительное количество западной артиллерии и бронетехники в Сумскую область в попытках вернуть контроль над утраченными территориями. Об этом в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ по-прежнему стремится вернуть контроль над утраченными территориями Сумской области. Для этого перебрасывает большое количество западной артиллерии и бронетехники, — приводит сообщение РИА «Новости».

При этом расчёты БПЛА группировки войск «Север» уже уничтожили часть переброшенной техники. Интенсивные бои продолжаются в районе Юнаковки продолжаются интенсивные бои, добавил собеседник агентства. По его словам, после неудачных попыток атаковать населённые пункты Степовое, Варачино и Алексеевка, противник отвёл понёсшие потери подразделения в тыл.