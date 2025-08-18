В Сумской области украинская армия мобилизовала все доступные ресурсы для атаки на фланги российских войск в районе Юнаковки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командование оперативно-тактической группы «Сумы» получило задачу от (главкома ВСУ Александра — прим. Life.ru) Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки «Север» в Юнаковке», — отметили там.

ВСУ активизировались и попытались атаковать сразу несколько населённых пунктов. В районе Степового (Ленинское) украинские войска провели две контратаки силами 225-го отдельного штурмового полка, обе из которых были отражены. В районе Варачино отражены три атаки солдатов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, а в районе Алексеевки украинские штурмовые группы трижды безуспешно пытались прорвать позиции бойцов «Севера».