ТАСС: ВСУ направили все силы на фланги российских войск в Сумской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
В Сумской области украинская армия мобилизовала все доступные ресурсы для атаки на фланги российских войск в районе Юнаковки. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Командование оперативно-тактической группы «Сумы» получило задачу от (главкома ВСУ Александра — прим. Life.ru) Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки «Север» в Юнаковке», — отметили там.
ВСУ активизировались и попытались атаковать сразу несколько населённых пунктов. В районе Степового (Ленинское) украинские войска провели две контратаки силами 225-го отдельного штурмового полка, обе из которых были отражены. В районе Варачино отражены три атаки солдатов 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, а в районе Алексеевки украинские штурмовые группы трижды безуспешно пытались прорвать позиции бойцов «Севера».
Ранее сообщалось, в украинской армии зафиксирован случай исчезновения целого подразделения. Группа мобилизованных из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести всего через 10 дней после прибытия на фронт. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ восстановить утраченные позиции на Сумском направлении, призвав вернуть территории любой ценой, несмотря на серьёзные потери.