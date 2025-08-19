В Киеве прошли похороны военнослужащего ВСУ, на которые пришёл основатель террористической организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК) Денис Капустин**. Он вместе со сторонниками появился на церемонии прощания с киевским бойцом, который принадлежал к сообществу ЛГБТ***.

Появление Капустина** и его товарищей вызвало негативную реакцию у части присутствующих. Из-за этого на улице завязалась словесная перепалка, в ходе которой основателю припомнили его прежние высказывания. Некоторые активисты применили против него перцовый баллончик и потребовали, чтобы он «возвращался в Россию».

В итоге Капустин** и сопровождавшие его лица покинули мероприятие. Произошедшее вызвало широкий резонанс в украинских социальных сетях.

Ранее сообщалось, что жители Украины массово подвергаются преследованиям со стороны территориальных центров комплектования, которые отправляют людей не фронт, а на верную смерть, используя их в качестве пушечного мяса. Чтобы защититься от насильственной мобилизации, украинцы прибегают к крайним мерам — бросают в военкоматы гранаты, а также группами нападают на сотрудников с битами и трубами.