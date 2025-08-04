Учился делать бомбу: Перебежчик из Чувашии рассказал о курсе молодого бойца в РДК*

Россиянин Алексей Герасимов, ранее сбежавший на Украину и переданный обратно в рамках обмена, в беседе с Life.ru рассказал, что после задержания на границе его направили в Русский добровольческий корпус* (РДК). Там он прошёл ускоренную подготовку.

«После допроса и проверки на полиграфе меня отправили в РДК*, где я учился делать бомбу. Как и всех, меня отводили на полигон, занимались физической подготовкой и стрельбой из автомата», — рассказал Герасимов.

По его словам, он рассчитывал на политическое убежище в Европе, но вместо этого оказался на украинском полигоне, где готовят бойцов для участия в боевых действиях против России.

Полную беседу с Алексеем Герасимовым можно прочитать в большом материале Life.ru. Сейчас он находится в СИЗО, в отношении парня возбуждено дело о терроризме. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.