Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 22:05

Учился делать бомбу: Перебежчик из Чувашии рассказал о курсе молодого бойца в РДК*

Перебежчик из Чувашии Герасимов: В РДК* меня учили делать бомбы

Алексей Герасимов. Обложка © Life.ru

Алексей Герасимов. Обложка © Life.ru

Россиянин Алексей Герасимов, ранее сбежавший на Украину и переданный обратно в рамках обмена, в беседе с Life.ru рассказал, что после задержания на границе его направили в Русский добровольческий корпус* (РДК). Там он прошёл ускоренную подготовку.

«После допроса и проверки на полиграфе меня отправили в РДК*, где я учился делать бомбу. Как и всех, меня отводили на полигон, занимались физической подготовкой и стрельбой из автомата», — рассказал Герасимов.

По его словам, он рассчитывал на политическое убежище в Европе, но вместо этого оказался на украинском полигоне, где готовят бойцов для участия в боевых действиях против России.

Отходы ВСУ: как Украина под видом пленных возвращает России предателей
Отходы ВСУ: как Украина под видом пленных возвращает России предателей

Полную беседу с Алексеем Герасимовым можно прочитать в большом материале Life.ru. Сейчас он находится в СИЗО, в отношении парня возбуждено дело о терроризме. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

*Внесён в перечень террористических и экстремистских организаций.

BannerImage
Сидякин Олег
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar