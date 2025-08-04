«Меня использовали как расходник»: Как чувашский предатель рвался в Европу, а стал мусором для ВСУ Украина передала России 21-летнего Алексея Герасимова из Чувашии, который исповедовал на Родине радикальные идеи, а затем сбежал в Незалежную и добровольно вступил в ВСУ. Life.ru удалось взять у него эксклюзивное интервью. 3 августа, 21:15 Ради льгот готов был убивать. Как предателя Герасимова ВСУ выдали России. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

От блогера-сепаратиста до узника СИЗО: Как студент из Чувашии променял будущее на измену

При обменах пленными украинская сторона стала передавать России предателей, добровольно перешедших на сторону ВСУ. Они не ожидали, что нужно умирать за Незалежную, поэтому становились дезертирами. Украине такие бойцы тоже не нужны, поэтому их и возвращают обратно в Россию. На родине их ждут уголовные дела о госизмене и терроризме.

Одним из таких перебежчиков, недавно переданных России, оказался 21-летний Алексей Герасимов из Чувашии. Он сбежал на Украину в 2024 году, будучи второкурсником журфака Чувашского госуниверситета.

Известно, что Герасимов давно придерживался и продвигал радикальные взгляды. Он вёл на чувашском языке антироссийский блог. Он восхищался Мустафой Чокаем — казахско-киргизским националистом и гитлеровским коллаборационистом. Постил фейки нежелательных иноагентских организаций типа «Радио свободы»*. Выкладывал шовинистские сюжеты, смысл которых в том, что «хороших русских» нет. Публиковал сепаратистские призывы к бурятам, тувинцам, якутам и алтайцам. Предлагал вступать в ВСУ.

Сейчас Герасимов в российском СИЗО. Против него возбуждено дело о терроризме. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Life.ru удалось встретиться с перебежчиком и поговорить о том, что с ним произошло на Украине.

Продал Родину за льготы: Как студент-журналист стал изменником

Видео © Life.ru

За столом сидит коротко стриженный молодой человек в спортивной одежде и в кроссовках без шнурков, говорит ровным, даже монотонным голосом. Это Алексей Герасимов.

— Поехал в Москву, а потом до Белгорода. Изучал карты, местность. Нашёл путь, по которому буду переходить границу. Доехал до села Красноармейского. И оттуда пошёл пешком. У меня был телефон с GPS. Переходил границу Белгородской области по железнодорожным путям. Меня заметили российские военные. Я побежал от них и перешёл границу. Меня задержали украинские пограничники. Я сказал, что пришёл на Украину, так как у меня схожие политические взгляды, — рассказывает он.

Парень явно старается сдерживать эмоции и пытается позиционировать себя жертвой различных сайтов, телеграм-каналов и блогеров, пропагандирующих националистические идеи. Мол, искренне проникся идеями борьбы за свободу его родной Чувашии, вот и стал сторонником сепаратизма.

Однако достаточно нескольких минут, чтобы понять, что это всего лишь маска, роль. Причём плохо продуманная и отрепетированная. Да к тому же исполняемая посредственным актёром. Поэтому и проговаривается он буквально с первых же минут. Так, убеждённый поборник независимости Чувашии и сторонник сепаратизма не знает даже, как произносится это слово.

— Я начал интересоваться сепаратиЧЕСкими идеями. Попробовал связаться с Гражданским советом**, но мне там отказали в помощи в выезде в Польшу, — рассказывает молодой человек.

На вопрос, почему он пытался выехать в Польшу, а не на Украину, отвечает, что у него были далеко идущие планы по защите малых народов.

— Чтобы из Польши попасть на Украину, в Сибирский батальон*, который позиционирует себя как защитник малых народов, — признаётся Герасимов.

На вопрос же, в чём он видит притеснения чувашского народа в России, у него такое объяснение:

— В царское время было очень мало национальных школ для других народов, были только церковно-приходские школы, — уверен Герасимов. Якобы именно из-за этого он решил убивать русских.

— Наверное, я под влиянием мнения Украины решил для себя, что мне нужно в Европу, — окончательно проговаривается Герасимов, невольно выдавая свои истинные планы.

Становится окончательно ясно, что парню глубоко плевать на чувашский сепаратизм. А нужно ему в действительности уютно устроиться в благополучной Европе. Но не как выходцу из России, на которых теперь смотрят косо, а как беженцу с Украины, имеющему право на различные пособия и льготы. Ради этого он решился пойти на предательство и записаться в ВСУ.

Поэтому после неудачной попытки выехать в Польшу новоиспечённый «борец за свободу Чувашии» рванул своим ходом прямиком на Украину.

Алексей Герасимов бежал от России, но Украина его выбросила. Фото © Из видео Life.ru

Из Чувашии — в пушечное мясо: Как ВСУ превратило предателя в расходник

Однако если у Герасимова был план с максимальным комфортом перебраться в Европу, то у украинских военных на него были другие виды. ВСУ сейчас нужно пушечное мясо. И из российского перебежчика начали готовить боевика.

— После допроса и проверки на полиграфе меня отправили в Русский добровольческий корпус*, где я учился делать бомбу, — рассказывает Алексей. — Как и всех, меня отводили на полигон заниматься физической подготовкой и стрелять из автомата.

Поскольку личности вроде Алексея являются приоритетными объектами западных спецслужб для вербовки агентов для диверсий против России, знакомиться с ним приехал лично лидер неонацистской террористической организации «Свободная Чувашия»*, проживающий ныне на Украине Михаил (Мишши) Орешников.

— С Орешниковым я познакомился в РДК*. Как только меня туда привезли, он туда приехал, чтобы познакомиться со мной. Он выступает за суверенитет Чувашии, призывает к этому жителей России, — рассказал Алексей.

Так что по-тихому совершить предательство, сбежать на Украину и свалить оттуда в Европу, не запачкавшись, не получилось. Пришлось запятнать себя не только вступлением в ВСУ, но и знакомством с главой одиозной террористической организации, находящейся под контролем западных спецслужб.

Михаил Орешников (Мишши). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmodaus_om

Фабрика раскола: Как западные спецслужбы выращивают предателей для уничтожения России

Источник Life.ru в спецслужбах рассказал, что «Свободная Чувашия»*, возглавляемая Михаилом Орешниковым (Мишши), входит в состав Форума свободных народов пост-России** (ФСНР**) — польской зонтичной структуры, используемой спецслужбами западных стран. ФСНР представляет собой объединение организаций, продвигающих идеи сепаратизма с использованием этнического и национального фактора: «Свободная Ингрия»*, «Чеченская Республика Ичкерия»*, «Уральская республика»*, «Соединённые штаты Сибири»* и других.

— Продвигаемые ФСНР идеи разделения России на основе уничтожения титульной русской нации, связующей народы РФ в единое целое, закреплены в законодательстве США. Ключевые нормативные положения отражены в законе Дуайта Эйзенхауэра «О порабощённых нациях» от 1959 года, предполагающем поддержку «угнетённых русскими этносов». На основе его положений в США до сих пор действует Национальный комитет порабощённых наций, — рассказал собеседник Лайфа.

По его словам, под покровительством США и стран Европы в 2022 году активизирована работа по развитию сепаратистских процессов. Координированием данной деятельности занимаются старший сотрудник антироссийского фонда Jamestown Foundation** поляк Януш Бугайский, автор книги «Несостоявшееся государство: путеводитель по расколу России», а также бывший советник ЦРУ по СССР и России Пол Гобл. В руководящий совет фонда входит экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси.

«Нас отправляли на смерть»: Как в ВСУ делают бизнес на предателях

После подготовки в РДК* Алексей наконец оказался в Сибирском батальоне*, куда изначально стремился. Однако там его ждало ещё большее разочарование.

Условия службы в ВСУ оказались не такими радужными, как это рассказывают перебежчикам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

— В Сибирском батальоне*, где я оказался, есть идея Свободной Сибири, но это больше для вида, для пиара. На самом деле Сибирский батальон* предназначен для уничтожения россиян, приезжающих на Украину и которых можно использовать как «расходники». Людей отправляют просто на смерть. Я не ожидал такого. Я плохо понимал, что такое война, — вспоминает Герасимов.

Оказалось, что заманчивые обещания, которыми украинские вербовщики прельщают легковерных простаков, — самая обычная ложь. А условия прохождения службы далеки от той радужной картинки, которую показывают на украинских сайтах.

— Когда я оказался в Сибирском батальоне*, условий там не было, нам пришлось строить баню, улучшать условия жизни в блиндажах. Выходить за территорию, где я находился, возможности не было. Там были проблемы с досугом, развлечениями. Только тренировки и очень мало времени для развлечений. Никуда не выехать, всё время в замкнутом пространстве, — рассказывает Герасимов. — Из того, что показывают в Интернете, многое оказалось неправдой. Я увидел настоящую ситуацию на Украине и понял, что мои ожидания оказались ложными.

Перебежчик стал догадываться, что просто так из этой ловушки не вырваться.

— Те, кто туда приезжал, разочаровывались, ругались с начальством. Тем, у кого закончились контракты, не давали выезжать. Их держали на территории батальона, не выпускали ни в город, ни куда-либо ещё. Ни купить ни воды, ни чего-то другого для себя. Можно сказать, мы там были как рабы, — рассказывает Алексей.

Более того, выяснилось, что в украинской армии процветает самое беспардонное воровство. Командование батальона развернуло настоящий бизнес на смертях прибывающих из России перебежчиков.

— Те же самые поставки обмундирования могут закупать в большем количестве, чем действительно требуется. Или закупка продовольствия. Есть погибшие и раненые. Их можно как бы списать, завезти новых людей, получить на них деньги, обмундирование, еду — и всё это продать. То есть это бизнес. За людей, которые умирают, получают деньги. Это налаженная система по устранению таких, как я, релокантов, — описал он царящие в батальоне порядки.

Предателей нигде не жалеют: Как ВСУ выкинуло его, как мусор, — прямо в СИЗО

Финал этой истории оказался закономерным. И он ещё раз доказывает, что никакими политическими мотивами и убеждениями сбежавший на Украину Алексей Герасимов не руководствовался. Как только он понял, что вместо сытной жизни в цивилизованной Европе ему светит перспектива погибнуть за нынешний киевский режим, то наотрез отказался подписывать контракт с ВСУ и идти на фронт воевать с Российской армией.

— Меня отстранили от занятий, так как не смогли оформить со мной контракт, поскольку я отказался. Я поругался с руководством Сибирского батальона*, так как я не хотел идти на войну. Меня отправили в миграционный лагерь для иностранцев, незаконно пребывающих на территории Украины, — жалуется Герасимов.

В итоге перебежчика выдали России. И теперь он ожидает своей участи в СИЗО. Пока его обвиняют в терроризме, но скоро к этому обвинению могут добавиться обвинения в государственной измене и участии в террористическом сообществе.

— Я хочу сказать молодёжи, чтобы они были умнее, чем я, и не следовали призывам в каких-то телеграм-каналах, соцсетях или на каких-то других платформах, — советует Герасимов.

P.S.

Так закончилась «героическая» история Алексея Герасимова. Мечтал о европейских льготах — получил тюремные нары. Хотел «бороться за свободу» — стал расходником для ВСУ. Украинские кураторы выкинули его как отработанный материал, когда поняли, что из трусливого блогера каратель и убийца не выйдет. Теперь вместо пафосных постов — тюремная камера, вместо «подвигов» в Сибирском батальоне* — уголовное дело и, возможно, пожизненный срок. Герасимов — это хороший урок для всех, кто всерьёз верит, что предательство может быть выгодным.

*Внесён в перечень террористических и экстремистских организаций. **Внесён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.