Регион
18 августа, 02:39

РВ: В Одессе после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

В Одессе после серии взрывов возник мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Пожар в Одессе. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По данным военкоров, удары пришлись по зданию «Новой почты», которое стало логистическим центром по доставке военных грузов для Вооружённых сил Украины, а также по терминалам компании SOCAR.

Напомним, ранее в Одессе прозвучали взрывы. Отмечалось, что воздушная тревога действовала на территории Черниговской области. А ранее в результате удара российских войск в Днепропетровской области был уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами.

    avatar