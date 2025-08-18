РВ: В Одессе после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар

В Одессе после серии взрывов возник мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Пожар в Одессе. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По данным военкоров, удары пришлись по зданию «Новой почты», которое стало логистическим центром по доставке военных грузов для Вооружённых сил Украины, а также по терминалам компании SOCAR.