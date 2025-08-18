РВ: В Одессе после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet
В Одессе после серии взрывов возник мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Пожар в Одессе. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
По данным военкоров, удары пришлись по зданию «Новой почты», которое стало логистическим центром по доставке военных грузов для Вооружённых сил Украины, а также по терминалам компании SOCAR.
Напомним, ранее в Одессе прозвучали взрывы. Отмечалось, что воздушная тревога действовала на территории Черниговской области. А ранее в результате удара российских войск в Днепропетровской области был уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами.