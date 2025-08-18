В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

А ранее власти Украины внесли Одессу и 119 населённых пунктов в прилегающей области к территориям, где ведутся или возможны боевые действия. Это решение открывает возможность для создания в административном центре региона военной администрации. В Одессе теперь официально может быть сформирована городская военная администрация, аналогичная существующим в Сумах, Харькове, Николаеве и других прифронтовых городах.