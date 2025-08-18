Встреча Путина и Трампа
17 августа, 22:06

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

В Одессе прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует на территории Черниговской области.

«В Одессе были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

А ранее власти Украины внесли Одессу и 119 населённых пунктов в прилегающей области к территориям, где ведутся или возможны боевые действия. Это решение открывает возможность для создания в административном центре региона военной администрации. В Одессе теперь официально может быть сформирована городская военная администрация, аналогичная существующим в Сумах, Харькове, Николаеве и других прифронтовых городах.

Тимур Хингеев
