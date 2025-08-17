Армия России разгромила эшелон с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области

В результате удара российских войск в Днепропетровской области был уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.