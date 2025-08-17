Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 14:15

Армия России разгромила эшелон с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В результате удара российских войск в Днепропетровской области был уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска нанесли удар по... Днепропетровской области. Уничтожен... эшелон с боеприпасами ВСУ»,сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Российские войска уничтожили склады ракет «Сапсан» и позиции ВСУ
Российские войска уничтожили склады ракет «Сапсан» и позиции ВСУ

Ранее российский ОТРК «Искандер» уничтожил украинский расчёт РСЗО HIMARS, находившийся поблизости населённого пункта Жихово Сумской области. В результате взрыва уничтожены десять военнослужащих, входивших в состав расчёта РСЗО.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar