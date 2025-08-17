Российские войска уничтожили склады ракет «Сапсан» и позиции ВСУ
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Минобороны РФ сообщило об успешном ударе по ключевым военным объектам ВСУ. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих.
Также под удар попали склады боеприпасов, беспилотников дальнего действия, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.
Ранее российский ОТРК «Искандер» уничтожил украинский расчёт РСЗО HIMARS, находившийся поблизости населённого пункта Жихово Сумской области. Также при взрыве погибли 10 человек из личного состава расчёта РСЗО.