Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 09:11

Российские войска уничтожили склады ракет «Сапсан» и позиции ВСУ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Минобороны РФ сообщило об успешном ударе по ключевым военным объектам ВСУ. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих.

Также под удар попали склады боеприпасов, беспилотников дальнего действия, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Российские силы разгромили военную инфраструктуру ВСУ в Днепропетровской области
Ранее российский ОТРК «Искандер» уничтожил украинский расчёт РСЗО HIMARS, находившийся поблизости населённого пункта Жихово Сумской области. Также при взрыве погибли 10 человек из личного состава расчёта РСЗО.

BannerImage
Оксана Попова
