Российские войска уничтожили склады ракет «Сапсан» и позиции ВСУ

Минобороны РФ сообщило об успешном ударе по ключевым военным объектам ВСУ. Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих.

Также под удар попали склады боеприпасов, беспилотников дальнего действия, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.