Российские силы разгромили военную инфраструктуру ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска нанесли мощный удар по ключевым военным объектам в Днепропетровской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ночь потрясли взрывы.
«Днепропетровская область: 22:17 — удар по Павлограду, затем в 1:30 ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам», — сообщил Лебедев.
Ранее российский ОТРК «Искандер» уничтожил украинский расчёт РСЗО HIMARS, находившийся поблизости населённого пункта Жихово Сумской области. Также при взрыве погибли 10 человек из личного состава расчёта РСЗО.