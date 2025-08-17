Российские силы разгромили военную инфраструктуру ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска нанесли мощный удар по ключевым военным объектам в Днепропетровской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ночь потрясли взрывы.

«Днепропетровская область: 22:17 — удар по Павлограду, затем в 1:30 ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам», — сообщил Лебедев.