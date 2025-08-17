Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 06:29

Российские силы разгромили военную инфраструктуру ВСУ в Днепропетровской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска нанесли мощный удар по ключевым военным объектам в Днепропетровской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ночь потрясли взрывы.

«Днепропетровская область: 22:17 — удар по Павлограду, затем в 1:30 ночью взрывы в области. Два эпизода, удары по железнодорожной логистике и военным производствам», — сообщил Лебедев.

ВСУ взяли паузу в боях на Сумском направлении
ВСУ взяли паузу в боях на Сумском направлении

Ранее российский ОТРК «Искандер» уничтожил украинский расчёт РСЗО HIMARS, находившийся поблизости населённого пункта Жихово Сумской области. Также при взрыве погибли 10 человек из личного состава расчёта РСЗО.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar