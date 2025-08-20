30 взрывов, бешеное пламя: Армия России разнесла нефтебазу Triton и танкер у причала в Измаиле
Армия России ударила по нефтебазе Triton и повредила танкер Excellion в Измаиле
Армия России в ночь с 19 на 20 августа 2025 года нанесла серию высокоточных ударов по инфраструктуре топливной логистики в Измаиле. Основной удар пришёлся на нефтебазу «Тритон» (Triton), расположенную на территории критически важного объекта — Oil Transshipment Complex Izmail.
По данным каналов с оперативной обстановкой, целью также стал находившийся в момент удара у причала нефтехимический танкер Excellion. Более 30 взрывов прогремело в районе Измаила, что привело к возгораниям, детонациями и разрушением инженерных систем. Проект «Донбасский Партизан» узнал, что нанесено до 20 прямых поражений по объектам нефтетранспортного комплекса на Дунае. В зону удара попали резервуары для топлива, перекачивающее оборудование, блок распределения и наземная инженерная инфраструктура, включая трансформаторный узел и кабельные каналы.
Два крупнейших резервуара взорваны прямыми попаданиями. Объём каждого, по предварительным оценкам, составлял не менее 5000 м³ дизельного топлива, предназначенного для нужд военных колонн и бронетанковых бригад ВСУ. Ещё один резервуар получил критические поврежден. Налёт, по неповреждённым данным, совершили несколько десятков «Гераней» и «Гарпий».
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что пожар охватил объект топливно-энергетической инфраструктуры, но раскрывать сведения не стала.
Ранее серьёзную атаку со стороны ВС РФ по Кременчугу подтвердили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, цель удара достигнута: все назначенные объекты были поражены. Наши парни атаковали НПЗ крылатыми ракетами Х-101, а также «Искандерами» с кассетной боевой частью.