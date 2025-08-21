Армия России ударила по газовым объектам в Павлограде, пожар сняли на видео

Вооружённые силы России провели массированный удар по стратегическим объектам на Украине. Один из точных ударов нанесли по газораспределительной станции (ГРС) в Павлограде, под Днепропетровском, после чего начался пожар. По предварительным данным, для атаки использовали дроны «Герань», пишет Telegram-канал SHOT.

Удар ВС РФ по объектам на Украине. Видео © Telegram / SHOT

Кроме того, взрывы слышали в Запорожье, Лукце и Львове. Детонации также зафиксировали в Киевской и Черкасской областях, а также в городе Мукачёво Закарпатской области. Там повреждено предприятие. При ударах были задействованы десятки крылатых ракет, таких как Х-101 и «Калибр».