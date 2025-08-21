Взрывы гремят в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве раздаются звуки взрывов на фоне сирен, предупреждающих о воздушной тревоге. О серии взрывов в украинской столице сообщает телеканал «Общественное».

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал информацию о воздушной тревоге в соцсетях. Он сообщил, что над городом работают системы противовоздушной обороны. Жителей просят оставаться в укрытиях.