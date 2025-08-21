Мессенджер MAX
20 августа, 21:07

Взрывы гремят в Киеве на фоне воздушной тревоги

Обложка © Freepik / rawpixel.com

В Киеве раздаются звуки взрывов на фоне сирен, предупреждающих о воздушной тревоге. О серии взрывов в украинской столице сообщает телеканал «Общественное».

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал информацию о воздушной тревоге в соцсетях. Он сообщил, что над городом работают системы противовоздушной обороны. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Ранее Life.ru сообщал, как Армия России смогла предотвратить попытку диверсионной операции украинских войск в направлении крымского мыса Тарханкут со стороны Одессы. Там военные ликвидировали украинские катера. Один из них уничтожили в 72-х километрах от побережья Крыма.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
